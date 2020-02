Rode kaart Simon Deli hypothekeert Brugse stunt in Old Trafford: blauw-zwart krijgt vijf goals om de oren tegen Man United

Met jonge kuikens stunten op heilige grond. Dat was de droom van Club Brugge in Old Trafford. Blauw-zwart verweerde zich kranig totdat het in de steek gelaten werd door een van zijn meest ervaren verdedigers. Zijn rode kaart was hoogst discutabel, maar met een dramatische handsbal sloeg Simon Deli Club Brugge uit de Europa League.