Met opgeheven hoofd uit Europa: 1-1-gelijkspel tegen AS Roma is niet genoeg voor AA Gent

‘t Is voorbij. De fantastische Europese campagne van AA Gent is tot een einde gekomen. Zeven (!) maanden na de openingspartij tegen het Roemeense FC Viitorul – weet u dát nog? – werd tegen AS Roma afscheid genomen van de Europa League. Met een 1-1-gelijkspel en de vaststelling dat je als Buffalo’s verdiende te winnen. Wees maar verdomd trots, AA Gent.

Never again. We beelden er ons graag een Ivan De Witte zittend in een Chesterfield bij. Met een glas whisky en een dikke sigaar voor extra effect. Daar, in die zetel, bedacht hij Gent 2.0. Het was eind ...