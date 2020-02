Weer nu finaal van slag in Australië? Zomer en toch dik sneeuwtapijt

Een dik pak sneeuw ligt er, in het bergachtige gebied op het Australische eiland Tasmanië. Het lijkt wel het laatste hoofdstuk van de dramatische zomer die het land gekend heeft. Australië kreunde onder een zomer van extremen met bosbranden, zware droogte en hevige regenval.

Toch is het niet abnormaal, sneeuw in de zomer. Tasmanië ligt slechts een kleine 2.500 kilometer van Antarctica verwijderd en krijgt dus regelmatig ook nog wat ijzige wind cadeau. Op hoogtes van meer dan 1.000 meter valt er vaak sneeuw, ook al is het volop zomer. Dit jaar is het een dikker sneeuwtapijt dan de Tasmaanse duivels normaal gezien te zien krijgen. De vele sneeuwval zorgde ervoor dat skistations nu al open gaan. Het duurt zeker nog 100 dagen voor het normale skiseizoen in Tasmanië van start gaat.

Op het vasteland van Australië zijn er nog zomerse temperaturen, al is de herfst intussen in aantocht. Buurland Nieuw-Zeeland kreeg ook al een pak sneeuw te verwerken.