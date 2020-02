Dilsen-Stokkem - Een bewoner van de Kerkhofstraat in Lanklaar is ettelijke euro’s armer gemaakt via internetfraude. De man kreeg een mail waarin stond dat zijn bankkaart zou vervallen. Hij moest op een link klikken voor een nieuwe kaart. Alle gegevens werden ingevuld met als gevolg dat er een som geld werd overgeschreven. De politie stelde een proces-verbaal op.