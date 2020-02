Mercedes F1-team in de problemen, Ferrari snelste op voorlaatste testdag

Sebastian Vettel heeft tijdens de voorlaatste dag van de F1-wintertests de snelste tijd gereden. Mercedes werd opnieuw geconfronteerd met motorproblemen.

Aan het begin van de testdag lag het circuit er nog nat bij en dat zorgde uiteraard voor een extra uitdaging. Zeker tijdens het testen ter voorbereiding van het nieuwe seizoen is het een kwestie van geen schade toe te brengen aan de wagen.

Zo'n twee uur ver in de voormiddagsessie werd er eindelijk op droogweerbanden gereden maar dat het ook dan verraderlijk is blijkt uit onderstaande beelden van Max Verstappen.

Stick to speed, Max ??



Verstappen faces the wrong after his tame approach in the last sector ??

Kort daarna kregen we ook nog een rode vlag omdat Antonio Giovinazzi in de Alfa Romeo van de baan was gegaan en de achterkant van zijn F1-bolide beschadigde.

Daar bleef het echter niet bij want ook Max Verstappen ging de grindbak opzoeken en veroorzaakte zo op zijn beurt eveneens een rode vlag.

?© RED FLAG ?©



Max Verstappen is beached in the gravel at Turn 5

Een dik half uur voor het einde van de ochtendsessie ging ook Sebastian Vettel met zijn Ferrari in de fout en door het grind. Vettel kon wel verder maar omdat hij veel grind op de baan deed belanden moest dat eerst van de baan verwijderd worden.

Another spin at Turn 5 ?¨



Vettel is the latest driver to go off after testing the limits

Nadat Valtteri Bottas in de voormiddag iets minder dan vijftig ronden reed was het in de namiddag de beurt aan Lewis Hamilton. De Brit kwam zo'n anderhalf uur ver in de namiddag echter stil te staan met zijn Mercedes.

?© RED FLAG ?©



Lewis Hamilton's Mercedes grinds to a halt during #F1Testing

Mercedes gaf nog tijdens de namiddagsessie uitleg over het probleem van Hamilton. Blijkbaar was er een probleem met de oliedruk op de Mercedes-krachtbron en Hamilton kwam voor de rest van de dag niet meer in actie.

Duidelijk problemen met de krachtbron van Mercedes want tijdens de voorbije testdagen ondervond ook Williams al problemen met haar Mercedes-motor.

Bij Ferrari zullen ze ongetwijfeld veel meer tevreden geweest zijn. Sebastian Vettel reed maar liefst 145 ronden en ook nog eens de snelste tijd.

