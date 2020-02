Een 40-jarige vrouw uit Pelt hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor het uitbouwen van een cannabisplantage. Het was een ideetje van haar vriend die ze opscharrelde via Tinder. Toen de relatie op de klippen liep, zette ze de wietplantage gewoon voort.

Nadat een stroommeting wees op elektriciteitsdiefstal ging de politie in 2018 tot actie over. In de garage van haar woning op Ter Biest in Pelt bleek de vrouw een plantage uit te bouwen. De politie trof ...