TREND. Hout tegen de muren of het plafond

Natuurlijke materialen blijven razend populair in hedendaagse interieurs. Ook hout. Zo beloven houten panelen tegen de muur of het plafond een flinke trend te worden. Ideaal om een ruimte een warme uitstraling te geven, ongeacht of het om de slaapkamer, de keuken, de gang of de eetkamer gaat.

In de keuken, de badkamer, de gang, de eetkamer of de slaapkamer. Houten panelen tegen de wand of het plafond geven elke ruimte een warme uitstraling. In een eentonige kamer, waar kleur of textuur ontbreekt, zorgt het reliëf van het hout voor extra contrast. Vooral mooi in combinatie met zachte, aardse kleuren of wit.

Ben je een kind uit het hippietijdperk? Grote kans dat de wanden van jullie woonkamer, gang of slaapkamer van houten panelen voorzien waren. Hoewel interieurvormgevers zich ongetwijfeld ook hierdoor lieten inspireren, is de eigentijds variant toch net een tikkeltje anders. Hoe anders? Ontdek het vooral zelf …