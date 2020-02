Antwerpse cocktailbar is beste van Europa

Nippen van de lekkerste cocktails van Europa? Dan moet je naar Dogma in Antwerpen. De bar is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de beste Europese cocktailbar door reissite Big 7 Travel, die jaarlijks een lijst opstelt op basis van positieve recensies op sociale media en websites zoals Tripadvisor en Yelp.

In de bar van oprichter Didier Van den Broeck, die je sinds 2013 vindt in de Antwerpse Wijngaardstraat, kun je allerlei eigenzinnig gemixte drankjes bestellen. Denk aan een Femme Fatale, onder meer met wodka, verse aardbeien en limoen of een To Hot To Handle op basis van pittige tequila.

Die menukaart - die overigens vaak verandert - en het gemixte resultaat in je glas of kopje levert de bar voor het tweede jaar op rij de titel van ‘Beste Cocktailbar van Europa’ op. De winnaars werden afgelopen zaterdag per mail verwittigd en het personeel was door het dolle heen. De site omschrijft de plek als “een schitterend juweel in de Antwerpse barwereld”.

“Wat een fantastische manier om aan onze shift te beginnen. Over exact één week vertrekken we op teambuilding naar de sneeuw. We zijn klaar om in aanloop ervan extra hard te knallen”, staat er te lezen op de Instagrampagina van de Dogma bar. Ons land duikt nog eens op in de ranglijst. De Brusselse bar Life Is Beautiful in de Dansaertstraat prijkt op nummer 21.

(Lees verder onder de foto voor de volledige top tien.)

1. Dogma, Antwerpen, België

2. Scout Bar, Londen, Verenigd Koninkrijk

3. A Bar Called Gemma, Stockholm, Zweden

4. Cash Only, Praag, Tsjechië

5. Rum Trader, Berlijn, Duitsland

6. Door 74, Amsterdam, Nederland

7. Little Red Door, Parijs, Frankrijk

8. Himkok, Oslo, Noorwegen

9. The Sign, Wenen, Oostenrijk

10. Dragonfly, Edinburgh, Schotland

Check de volledige lijst met vijftig bars via bigseventravel.com