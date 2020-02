Dit parfum van Zara doet denken aan een ander bekend geurtje

Wie - letterlijk - de sfeer gaat opsnuiven in het parfumhoekje van de Spaanse modeketen Zara, komt vast de flacon van ‘Powdery Magnolia’ tegen. Dat parfum lijkt volgens getrainde neuzen heel sterk op het eau de parfum van het Franse modelabel Chloé.

De Spaanse modeketen omschrijft de geur, op basis van pioenrozen, gewone rozen en cederhout, als “elegant, vrouwenlijk en levendig”. Bij Chloé gooien ze het op een “spontaan en vrouwelijk geurtje”. Een blik op de ingrediëntenlijst bewijst de gelijkenissen op papier: in beide flacons zitten extracten van pioenroos, gewone rozen, magnolia en cederhout.

Ook in de neus komen beide parfums heel gelijkend over. Fans van het Chloé-geurtje die ook de versie bij Zara ontdekten, vinden het helemaal hetzelfde. Zowel wat de frisse toetsen als de bloemige basisnoten betreft.

Het grootste verschil tussen beide flacons, die aan het dopje met een stik zijn versierd, is de prijs. Voor een flesje bij de Spaanse keten betaal je 15,95 euro voor honderd milliliter. De variant van het modehuis, gelanceerd in 2008, kost in de parfumerieketen zo’n 91,90 euro voor vijftig milliliter.

