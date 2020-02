Hasselt -

Vrijdagavond om 17.00 uur heropent ‘Koks & Tales’, de bekende Hasseltse cocktailbar de deuren. “Na 5 weken vol onzekerheid is het zover”, legt zaakvoerder Rob Biesmans uit. “We hebben over een dunnen lijn gewandeld maar nu zijn we er helemaal klaar voor. De gasten krijgen een compleet nieuw menu voorgeschoteld. We gaan open zonder toeters en bellen maar wel als de gezellige bar om de hoek. Met nieuwe energie en verhalen om te vertellen en heel wat fijne drankjes om te bestellen.”