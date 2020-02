Tadej Pogacar vloert te vroeg juichende Lutsenko op Jebel Hafeet

Tadej Pogacar heeft de vijfde etappe in de UAE Tour gewonnen. Die rit kwam net zoals dinsdag aan op de lastige klim Jebel Hafeet en draaide uit op een sprintje tussen Pogacar, Lutsenko en leider Adam Yates. Uiteindelijk vloerde het Sloveense toptalent een te vroeg juichende Lutsenko op de meet en bezorgde team UAE Emirates een mooie thuiszege. Met nog twee vlakke ritten te gaan is de eindzege voor Adam Yates (een minuut voorsprong op Pogacar) zo goed als binnen. Pogacar won dit seizoen al twee etappes in de Ronde van Valencia en pakte er ook de eindzege.