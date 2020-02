Limburgse brandweer rukt op één jaar 2.813 keer uit voor brand

In 2019 is de brandweer in Vlaanderen meer dan 1.000 keer per dag opgeroepen voor noodsituaties. Dat melden het Netwerk Brandweer en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) donderdag in een persbericht. Over heel Vlaanderen hebben de brandweerdiensten vorig jaar meer dan 370.900 oproepen gekregen.