Eigenaar wijnmerk overstelpt met telefoons na overlijden Vlaamse vrouw(41)

De zaakvoerder van Black & Bianco wordt overstelpt met ongeruste telefoons van klanten. Het Nederlandse wijnmerk kwam deze week in het nieuws nadat een Vlaamse vrouw stierf door een gemanipuleerde fles rode wijn waar een hoge dosis MDMA bleek in te zitten. Bepaalde online shops verkopen de fles in kwestie ook niet meer. “Ik snap dat de mensen willen weten wat er aan de hand is. Maar de wijn kan absoluut nog gedronken worden”, verzekert Coen Scholder.