Gingelomnaar Aaron Bronckaers (28) is een van de 118 Belgen die vastzit in het hotel op Tenerife. Hij wacht samen met zijn vriendin en zoontje van 5 maanden op meer info. “We zijn hier nog maar van maandagavond, dus misschien mogen we eerder vertrekken”, zegt hij.

“Momenteel is alles hier in orde”, zegt Aaron. “Maar dat was de eerste dag heel anders. Toen verliep alles heel chaotisch. We kregen bijvoorbeeld ons middageten pas om 18 uur. De afgelopen dagen moesten ...