Mode Drama à la Dries Van Noten: veel fluweel, kleuren om in te verdwalen en opvallend haar

Op woensdag 26 februari heeft landgenoot Dries Van Noten getoond wat hij in petto heeft voor komend najaar. De nieuwe herfst- en wintercollectie zal voornamelijk bestaan uit fluwelen stuks en glanzende stoffen in diepe kleuren, die je outfit een flinke vleug mysterie meegeven. Ook binnenkort verwacht: prints om stijlvol met elkaar te matchen, dramatische kragen en gigantische bloemen als accessoires in het haar of rond de hals. Als het van de ontwerper afhangt, mogen we straks ook naar de kapper voor een pittige haarkleur, die neon à la Billie Eilish combineert met gitzwart of een natuurlijke haarkleur.