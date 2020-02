Houthalenaar doorverwezen naar rechtbank in fipronildossier

Houthalen-Helchteren -

Zeven personen - waaronder een man uit Houthalen-Helchteren - en vier firma’s worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank in het zogenaamde fipronildossier. Honderden pluimveebedrijven werden in 2017 geblokkeerd nadat in kippeneieren de insecticide fipronil was aangetroffen.