Mannen stoere macho’s en vrouwen zorgzaam en zacht? Gedaan met die clichés! Deze Limburgse kerels staan perfect hun mannetje in een vrouwenwereld.

Bert Cuppens (31) uit Zonhoven is een gepassioneerd kleuterleider in de vrije basisschool in Bolderberg.

“Van kleins af aan kwam ik veel in contact met kinderen. Mijn mama was onthaalmoeder, en ik hielp ...