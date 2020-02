Tom Waes is de koning van de kijkcijfers: “Ik vind het fijn om te downsizen”

Zelf een maand door Japan reizen terwijl je vrouw thuis in een onafgewerkt appartement moet kamperen: kijkcijfermagneet Tom Waes (51) vertelt hoe hij zich daarbij voelt. Kort voor afreizen babbelt Waes over zijn fotoshoot in Namibië voor ZEB, snorkelen tussen orka’s, carrièrekeuzes, binnenhuisinrichting en de barsten in zijn zelfbeeld.