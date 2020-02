Even smashen en het punt winnen? Niet als Nadal aan de overkant staat

Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de kwartfinale op het ATP-toernooi van Acapulco. De Spaanse nummer twee van de wereldranglijst versloeg in zijn achtste finale de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP-50) in twee sets: 6-2, 7-5. Nadal scoorde bij 4-3 in de tweede set hét punt van de match nadat hij een smash van Kecmanovic beantwoordde met een geweldige forehand winner.