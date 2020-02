Veel gevloek in ‘The voice kids’, tot ongenoegen van sommige ouders

Godverdomme, dat doet deugd. Vraag dat maar aan de kandidaten van ‘Expeditie Robinson’, die geregeld krachttermen naar elkaar slingeren. Maar ook de Nederlandse rapper Gers Pardoel (38) laat er zich op betrappen in ‘The voice kids’. Tot ongenoegen van ouders die met de kinderen kijken. “We laten coaches altijd zichzelf zijn en willen hen daar niet in beperken”, klinkt het bij VTM.

