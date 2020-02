F1-piloot Sebastian Vettel op weg naar nieuw contract bij Ferrari?

Sebastian Vettel begint aan het laatste jaar van zijn contract bij Ferrari maar als het van de Scuderia afhangt willen ze dat probleem snel van de baan helpen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft laten verstaan dat Sebastian Vettel voor hem de eerste keuze is om een duo te vormen met Charles Leclerc. Die laatste zag zijn overeenkomst onlangs al verlengd tot 2024. Daarmee drukt Binotto de geruchten dat Vettel er misschien wel de brui aan zou geven aan het einde van dit seizoen de kop in.

Met een paar aflopende contracten bij de topteams werd er verwacht dat er misschien wel een heuse stoelendans zou gaan plaatsvinden op het einde van het seizoen maar dat lijkt meer en meer uit te draaien op een storm in een glas water. Max Verstappen verlengde al bij Red Bull, net als Charles Leclerc dat deed bij Ferrari en nu ziet het er naar uit dat ook Vettel in Italiaanse loondienst zal blijven.

Binotto liet in Barcelona verstaan dat de gesprekken over een nieuw contract met Vettel binnenkort zullen beginnen en hij voegde er meteen aan toe dat hij niet verwacht dat die lang zullen aanslepen.

Vettel, van zijn kant, hield de boot nog wat af door te stellen dat er momenteel andere prioriteiten zijn maar stelde ook dat de honger nog groot is en dat zijn doel nog steeds onveranderd gebleven is, namelijk wereldkampioen worden met Ferrari.

Het feit dat Leclerc zijn contract al verlengde tot 2024 baart hem naar eigen zeggen geen zorgen en het zal zijn keuze alleszins niet gaan beïnvloeden.

"Vanaf het begin heb ik een goede relatie met Charles gehad,” aldus Vettel. “Ik denk dat we goed met elkaar kunnen opschieten. Hij zit natuurlijk in een andere fase van zijn carrière dan ik, daar ben ik me van bewust. Maar ik denk niet dat dat een grote rol speelt."

Binotto maakt er geen geheim van dat hij verder wil met Vettel. "We hebben een geweldige line-up, waarschijnlijk de beste in de F1," vertelt hij. "Ik ben erg blij en trots dat we dit als Ferrari hebben. Daarom gaan we vroeg in gesprek met Vettel."

Hij benadrukt ook het belang van de viervoudige wereldkampioen voor Ferrari. “Hij is een grote leider. Hij voelt als er iets is dat voor verbetering vatbaar is. Hij is erg veeleisend en dat is heel belangrijk voor het team.”

Een van de belangrijkste vragen is echter of Ferrari wel de beste optie is voor Vettel maar Binotto kaatst de bal meteen terug door te stellen dat dat andersom ook het geval is.

“De eerste prioriteit is nu dat we een snelle auto hebben voor het komende seizoen en dan zien we wel weer. Maar ik ben er van overtuigd dat we snel tot een overeenkomst zullen komen.”

