In de corruptiezaak rond gewezen minister en burgemeester van Bree Jaak Gabriels (Open Vld) moeten in totaal 18 personen voor de rechtbank komen. Onder hen ook een heleboel Limburgse ondernemers.

De raadkamer in Tongeren boog zich dinsdag over het corruptiedossier dat in 2013 van start ging, maar na de afloop wilde het Limburgse parket alleen kwijt dat Jaak Gabriels en Maarten De Ceulaer naar ...