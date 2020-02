Kroatisch dorp verbrandt poppen van homokoppel: “Inhumaan en totaal onacceptabel”

Alle ogen van de wereld stonden dit weekend gericht op Aalst en de Joodse poppen. Terwijl er moord en brand geschreeuwd werd over de karikaturen op Aalst Carnaval, ging ook in Kroatië het feest niet zonder slag of stoot voorbij. Ook in Kroatië lijken poppen en carnaval niet de beste combinatie. Het dorpje Imotski heeft de traditie om ieder jaar een pop verbranden die de frustraties in de gemeenschap afbeeldt. Hun keuze dit jaar? Een pop van twee kussende mannen.