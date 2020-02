Eerste waterstoftrein rijdt Nederland binnen

De eerste waterstoftrein van Nederland is woensdag vanuit Duitsland via Oldenzaal het land binnengekomen, getrokken door locomotieven. Met de trein worden de komende twee weken een aantal testritten gereden tussen Leeuwarden en Groningen in het noorden van Nederland. Het gaat om een proef van twee weken waarbij de emissieloze trein met snelheden tot wel 140 kilometer per uur over het spoor moet razen.