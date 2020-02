“Elke Napoli-fan is blij dat het Dries Mertens is die nu het record heeft. De stad is gek van hem”

Het is gebeurd - een Belg is topschutter aller tijden van een topclub in één van de hoogst aangeschreven competities in Europa. Dries Mertens scoorde dinsdagavond tegen Barcelona zijn 121ste doelpunt voor Napoli en trapte zichzelf daarmee voor altijd de geschiedenisboeken in. Meer goals dan Diego Maradona, meer goals dan Edinson Cavani. Maar wat het nog mooier maakt, is dat de hele stad blij is dat ‘hun Ciro’ het record nu in handen heeft. “Mertens als clubtopschutter is niet alleen een droom voor hem, maar ook voor de fans.”