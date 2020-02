Vader en zoon redden bewusteloze vrouw uit zinkende auto

De Amerikaanse Shawn Turner en zijn zoon worden geprezen omwille van de heldendaad die ze verricht hebben. Ze twijfelden geen moment toen ze een vrouw in nood zagen. De vrouw was met haar auto in een kanaal gesukkeld en raakte bewusteloos. Turner zag dat de auto begon te zinken en aarzelde niet: met gevaar voor eigen leven dook hij het water in en probeerde met alle macht de vrouw uit de auto te krijgen.

“Toen ik uit mijn auto kwam vroeg ik of iemand gezien had of er nog een persoon in de wagen zat. Ik wist dat auto’s niet lang blijven drijven dus ik sprong zo snel mogelijk het water in”, vertelt de man. Hij kroop door het raam van de auto en klikte haar gordel los. Uiteindelijk kreeg hij de vrouw uit het raam geduwd - en maar net op tijd, want de auto begon al dieper te zinken.

Met de hulp van enkele omstaanders kon hij de vrouw tot op de oever getild krijgen, waar ze de hulpdiensten belden. De vrouw werd overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hoe het met haar gesteld is, is niet geweten. Het is niet duidelijk hoe de auto in het kanaal is terechtgekomen.

One patient transported to local hospital after their vehicle goes into canal near Military Trail and Camino Real pic.twitter.com/WRPBm14OTf — PBC Fire Rescue (@PBCFR) February 23, 2020

