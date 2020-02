Het blijft een open vraag: waar voetbalt Sinan Bolat volgend seizoen? De 31-jarige Zonhovenaar is zoals bekend einde contract bij Antwerp, waar met Beiranvand al een nieuwe keeper op komst is.

De Turkse topclubs hielden hem het voorbije jaar al nauwgezet in de gaten, en intussen is Besiktas concreet geworden. Besiktas, momenteel wel maar zevende in de Süper Lig, heeft Bolat een voorstel gedaan ...