Eerste skipistes in de Oostkantons geopend

Door de sneeuwval van de voorbije uren zijn woensdagnamiddag in Oostkantons de eerste skipistes opengegaan en dat voor het eerst deze winter. Bij ski Haus Ternell in Eupen en in het Wintersportcentrum Losheimergraben (Manderfeld) kan je woensdag langlaufen. Donderdag gaan ook pistes in Spa (Thiers des Rexhons) en Ovifat open.

