Een komedie met twee elfenbroers, in een magische wereld vol draken, eenhoorns en andere fantastische wezens. Onward is de eerste van de twee Pixar-films die dit jaar in de zalen komt.

In juli is er Soul, maar eerst valt te genieten van Onward die op de 70ste Berlinale in wereldpremière ging. Onward speelt zich af in een magische wereld, maar ook in dat universum heeft de modernisering ...