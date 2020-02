“Toen ik een rol had in de serie Tom & Harry was ik vaak in Maaseik voor opnames. Daar heb ik de wijn van Wijndomein Aldeneyck leren kennen. Een openbaring, ik was echt onder de indruk. Ik heb toen enkele flessen gekocht, maar die zijn natuurlijk al op. Misschien moet ik nog maar eens naar Maaseik rijden.” (lacht)