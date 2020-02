Vlaamse vrouw sterft aan dodelijke dosis drugs na het drinken van rode wijn

Nadat een vrouw uit Puurs om het leven kwam na het drinken van gemanipuleerde rode wijn wil het parket de bevolking waarschuwen. Uit onderzoek bleek dat de vrouw een dodelijke dosis MDMA en MDA in haar bloed had. Naar alle waarschijnlijkheid zaten de drugs in de rode wijn die ze enkele uren eerder dronk. In de fles waar de vrouw van dronk, zat niet de originele kurk. Om die reden gaat het parket ervan uit dat de wijn gemengd werd met drugs. “Het parket Antwerpen heeft op dit moment enkel weet van deze ene fles”, klinkt het nog.