Cynthia Nixon klaagt onrealistische verwachtingen bij vrouwen aan

Een feministische video van ‘Girls Girls Girls magazine’ met ‘Sex and the city’-ster Cynthia Nixon, waarin wordt aangetoond met welke druk vrouwen elke dag moeten kunnen omgaan, gaat viraal.

“Wees niet te dik. Wees niet te dun. Eet meer. Vermager. Eet niet zoveel. Eet niet te snel. Bestel een slaatje. Eet geen koolhydraten. Je moet wat gewicht verliezen. Ga op dieet. God, je ziet eruit als een skelet. Toe, eet iets.”

Het is een stukje uit een video van ‘Girls Girls Girls magazine’, getiteld ‘Don’t be a lady’, waarin vrouwenrechtenactiviste Cynthia Nixon (bekend geworden als Miranda in ‘Sex and the city’) scherp verwoordt met welke druk vrouwen elke dag moeten kunnen omgaan. De video bulkt van het tegenstrijdig advies. Over wat we eten. Over wat we dragen. Over hoe we ons horen te gedragen.

De tekst komt niet van Nixon zelf. Het zijn de woorden van de jonge Amerikaanse studente Camille Rainville, die ze eind 2017 al neerschreef op haar blog ‘Writings of a furious woman’. In de video worden ook een aantal bekende vrouwen opgevoerd, zoals Alexandria Ocasio-Cortez en Vanessa Hudgens, en scènes uit films zoals ‘Mean girls’ en ‘La vie d’Adèle’.