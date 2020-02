Reisje met de trein? Tien hotels in Europa dicht bij het station

Reizen met de trein en puur voor het gemak op zoek naar een gezellige slaapplek dichtbij het station? De Britse krant The Guardian heeft stationsbuurten in verschillende landen uitgekiemd op zoek naar de beste hotels en hostels op wandelafstand. Ook in Brussel valt een accommodatie in de smaak. Een overzicht.

Be Manos Hotel, Brussel

Dit boetiekhotel is een gerenoveerd herenhuis uit de jaren 1920 en trekt een kunstzinnig publiek aan. Je slaapt er in zwartwitte kamers, ingericht met metaal, glas en steen. Pluspunt: er is gratis pendeldienst voor gasten met haast.

Hoelang wandelen? Tien minuten vanaf Brussel Zuid.

Ecomama, Amsterdam

Een hostel met de klemtoon op ecologisch verblijven. Denk upcycled accessoires, zoals lampen gemaakt van kaasrasp. Douchen doe je er met een timer en de verlichting werkt met een bewegingssensor.

Hoelang wandelen? Een kwartiertje vanaf Amsterdam Centraal.

B Hotel, Barcelona

Dit driesterrenhotel is eigentijds - inclusief een fantastisch dakterras, een bar en infinity pool met zicht op het Museu Nacional d ‘Art de Catalunya en de de beboste heuvel van Montjuïc.

Hoelang wandelen? Iets minder dan een kwartier vanaf Station Barcelona Sants.

Miss Sophie’s Downtown, Praag

Dit nieuwe boetiekhotel maakt deel uit van een kleine keten naast het treinstationpark Sherwood. Het designthema? Retro chic met kamers met op maat gemaakt meubilair, een scala aan spiegels, lichten en rode gordijnen, die doen denken aan het theater.

Hoelang wandelen? Het hotel ligt langs het spoorwegpark Sherwood, op vier minuten stappen vanaf Praha Hlavní Nádraží.

Hotel Hor, Parijs

Het hotel met 47 kamers heeft een ruime lobby en een tuinterras - en een uitstekende locatie op slechts enkele minuten van het Gare du Nord. Tip voor wie graag uitslaapt: je kunt er ontbijten tot ’s middags.

Hoelang wandelen? Drie minuutjes vanaf Gare du Nord.

Polonia Palace Hotel, Warschau

Dit pand is een van de weinige gebouwen in de hoofdstad die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Vroeger werd het als veldhospitaal gebruik. In 2004 opende het de deuren als hotel na een grondige renovatie.

Hoelang wandelen? Zes minuten vanaf het Warsaw Central station.

Amano Grand Central, Berlijn

De commerciële ontwikkeling rond het Hauptbahnhof heeft de voorbije decennia gefocust op het bouwen van grote zakenhotels, maar tegenover de ingang van het station Europaplatz bevindt zich dit middelgroot boetiekhotel vol modefoto’s en designmeubels.

Hoelang wandelen? Vijf minuten vanaf het Hauptbahnhof.

Hotel Daniel, Wenen

Moeilijk is het niet om dit hotel te vinden: zoek gewoon de boot die over het dak van het gebouw hangt. Dat dak is trouwens ook de thuisbasis van bijenkorven en appelbomen, die producten produceren voor de eigen bakkerij. Proeven kan tijdens het ontbijt, lunch en diner. Weetje: de groenten komen uit de voortuin van het hotel.

Hoelang wandelen? Dertien minuten vanaf het centraal station in Wenen.

The Beehive, Rome

Deze gezellige, milieuvriendelijke accommodatie is een mengelmoes van slaapzalen (inclusief alleen voor vrouwen) en privékamers. Ontspannen kan ook op de met planten gedecoreerde binnenplaats. Qua eten? Er is een vegetarisch ontbijt met zuurdesembrood, bagels, zoete deegwaren en gebak- allemaal zelf gemaakt.

Hoelang wandelen? Tien minuten van het Station House in de stad.

Generator hostel, Londen

Verwacht je hier aan uiterst betaalbare bedden, een late night bar en leuk interieur. De gemeenschappelijke ruimtes zijn kleurrijk en industrieel ingericht, met onder meer gerecycleerd hout en zichtbare leidingen. Relaxen kan onder meer in lederen eierstoelen...

Hoelang wandelen? Elf minuten vanaf St Pancras International.