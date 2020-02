Thomas Vertommen Belgisch kampioen tafeltennis

Sint-Martens-Voeren

Voeren - In het weekend van 8 en 9 februari vond in Louvain-la-Neuve het Belgisch Kampioenschap tafeltennis in de jeugdreeksen plaats. Op zaterdag mochten de preminiemen (U11) en de miniemen (U13) aantreden. Zo ook Thomas Vertommen (10 jaar) uit Sint-Martens-Voeren, aangesloten bij de clubs van Voeren en bij TTC Schulen (Herk-de-Stad) en 'leerling' bij trainingscentrum TT Kempen in Turnhout.

's Ochtends mocht hij met z'n trainingsmaatje Jamie Eling (uit Bilzen) aan de slag in het dubbelspel bij de preminiemen. In het enkelspel behoren ze beiden tot de top 3 van België en ze hadden dan ook hun zinnen gezet op de titel in het dubbelspel. Op weg naar de finale zetten ze zonder al te veel problemen alle tegenstanders aan de kant. Een sterk duo uit Namen maakte het hen in de finale met momenten wat lastig, maar Thomas en Jamie wisten het laken naar zich toe te trekken in 3 sets. Belgisch Kampioen!

Vanaf de middag volgde dan het enkelspel, waar Jamie en Thomas stevige concurrenten van elkaar zijn. Ze startten in verschillende tabelhelften en konden elkaar dus pas in de finale treffen. Jamie werd een halt toegeroepen in de halve finale door Maxime Degive (Luik). Deze Maxime bleek in de finale ook te sterk voor Thomas, die door de stress niet zijn beste spel speelde. Maar ook een zilveren medaille is er uiteraard eentje om trots op te zijn.

In de Belgische youth ranking die werd opgesteld na de 3 fases van het nationaal jeugdcriterium en het Belgisch Kampioenschap prijken Maxime, Thomas en Jamie nu respectievelijk op plaats 1, 2 en 3. Op 3 mei vallen er ook nog punten te verdienen voor deze youth ranking tijdens de 'Top 12', een evenement waar de 12 sterkste spelers uit elke leeftijdscategorie het tegen elkaar opnemen.

Van Thomas zijn club TTC Schulen wisten overigens ook Lohren Ballings en Pepijn Surmont medailles binnen te halen in het dubbel en gemengd dubbel bij de kadetten.

Een weekend na het Belgisch Kampioenschap trok de Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL) dan met 2 teams naar het internationaal jeugdtornooi in Roncq (Frankrijk). Thomas en Jamie maakten deel uit van deze selectie. Thomas speelde met minder stress en meer concentratie dan op het BK en wist zijn spelniveau wedstrijd na wedstrijd op te krikken. Op zaterdag kon hij dan ook al zijn matchen winnen en stootte zo als poulewinnaar rechtstreeks door naar de kwartfinale op zondag. Zowel de kwart- als de halve finale wist hij zonder setverlies te winnen. De finale was iets lastiger, maar in de vijfde en beslissende set was hij zodanig onder stoom door de aanmoedigingen van zijn teammaatjes en de meegereisde supporters dat zijn Franse tegenspeler niets meer in te brengen had. Zijn allereerste gouden medaille op een internationaal tornooi: wat was hij trots! Maxime Degive, Noah Genart en Jamie, die op het BK ook in de prijzen vielen eindigden respectievelijk op een vijfde, zesde en elfde plek.

Trainers Pieter Geerts (TT Kempen) en Maxim Janik (TTC Schulen) en coach van dienst Wesley van den Noortgate (VTTL) waren uiteraard bijzonder tevreden. Bovendien wist zijn team zowel bij de jongens, als bij de meisjes, beslag te leggen op een podiumplaats. Een unicum was dat aan de podiumplaatsen voor de teams op dit tornooi ook geldprijzen verbonden waren! Team A speelde zo 1100 euro bij elkaar, een bedrag dat door de VTTL integraal terug in de werking van U12-kern zal worden gepompt.