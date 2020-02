Maria Sharapova stopt met tennis: “Vergeef het mij, maar ik zeg vaarwel”

Maria Sharapova, vijfvoudig winnares van een grandslamtoernooi, stopt op haar 32e met tennis. Dat heeft de Russische bekendgemaakt in een open brief in Vogue en Vanity Fair. Sharapova was ooit de nummer één van de wereld, maar was ondertussen afgegleden naar de 373e plaats op de wereldranking.

“Hoe laat je het enige leven dat je altijd hebt gekend achter jou? Hoe verlaat je de courts waarop je hebt gewandeld sinds je een klein meisje was -de sport waar je van houdt, die je bittere tranen deed wenen maar ook ongekende vreugde bezorgde- een sport waar je een familie vond, met fans die meer dan 28 jaar achter jou stonden? Dit is nieuw voor mij, dus vergeef mij alsjeblief. Tennis - ik zeg vaarwel”, schrijft Sharapova.

”Is het dit allemaal waard?”

De 32-jarige Russische is het naar eigen zeggen beu om steeds weer op te boksen tegen lichamelijke kwaaltjes. Vooral een chronische schouderblessure speelde haar het afgelopen jaar veel parten. Dat besef kwam vorig jaar tijdens de US Open. “Is het dit allemaal waard? Vroeger was het zelfs geen vraag. Mijn mentale kracht was altijd mijn grootste wapen. Maar op het einde was mijn lichaam een last geworden. Ik heb mijn leven aan het tennis gegeven en het tennis heeft mij een leven gegeven. Ik zal het elke dag missen. Ik zal de training en de dagelijkse routine missen. Ik zal mijn team en mijn coaches missen. Ik zal de momenten waarop ik naast mijn vader op het trainingsbankje zit missen. Ik zal de atleten die mij tot het uiterste gepusht hebben missen. Na 28 jaar en vijf grandslamtitels ben ik klaar om nieuwe berg te beklimmen.”

Vijf grandslamtitels, rijkste sportvrouw ter wereld, maar ook een dopingschorsing

Foto: EPA-EFE

Maria Sharapova begon in 2003 aan haar steile opmars in het vrouwentennis. De piepjonge Russin ontpopte zich meteen tot concurrente van Kim Clijsters en Justine Henin en bestormde in een mum van tijd de tennishemel. Op amper 17-jarige leeftijd won ze in 2004 Wimbledon door in de finale titelverdedigster Serena Williams te verslaan. Een jaar later werd ze al de nummer één van de wereld. In 2006 klopte de Russische Justine Henin in de finale van de US Open. Daarna volgden de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014). Op de Olympische Spelen van Londen 2012 veroverde ze zilver na onder meer winst tegen Kim Clijsters in de kwartfinales. Alleen Serena Williams bleek toen te sterk.

Sharapova hoort tot het selecte clubje van tien vrouwen dat de ‘career grand slam’ binnenhaalden, de vier grandslams. In totaal won ze 36 titels in haar carrière. Van 2005 tot en met 2015 was Sharapova ‘s werelds best betaalde sportvrouw, met een inkomen tot 25 miljoen dollar per jaar. In totaal won ze ook bijna 39 miljoen dollar aan prijzengeld in haar carrière.

Foto: AFP

De Russin kende ook heel wat blessureleed, vooral aan de schouder, en beleefde begin 2016 een dieptepunt toen ze op de Australian Open betrapt werd op het verboden dopingmiddel meldonium. Haar schorsing van twee jaar werd door het Internationaal Sporttribunaal teruggebracht tot vijftien maanden en in april 2017 maakte ze haar comeback, maar nieuwe successen bleven uit. Sharapova bleef sukkelen met de schouder en slaagde er niet meer in om zich door te zetten op de grote toernooien. Dit jaar werd ze meteen uitgeschakeld op het toernooi van Brisbane en op de Australian Open. In Melbourne ging ze er kansloos uit tegen Donna Vekic. Het bleek de laatste partij uit haar carrière. Op de WTA-ranking was Sharapova weggezakt naar plaats 373.

Lees de open brief van Sharapova hier.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: REUTERS