Dylan Groenewegen wint prestigesprint in de straten van Dubai

Dylan Groenewegen heeft de vierde etappe in de UAE Tour op zijn naam geschreven. De Nederlander van Jumbo-Visma haalde het na een massasprint met zowat alle rappe mannen van het huidige peloton in de straten van Dubai. Fernando Gavira, Pascal Ackermann, Sam Bennett en Caleb Ewan vervolledigden in die volgorde de top-vijf. In het klassement verandert er niets. Adam Yates blijft leider. Donderdag staat de bergetappe met aankomst op Jebel Hafeet op het programma.