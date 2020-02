Vrouw vier keer verkracht in haar eigen woning: “Tussendoor snoof hij cocaïne”

Zeven jaar geleden werd een vrouw in haar eigen woning in Roeselare een hele nacht verkracht door een gemaskerde, gewapende man. Bij thuiskomst had de dader haar met geweld naar binnen geduwd om haar dan in haar slaapkamer tot vier keer toe te verkrachten. Tussendoor snoof hij cocaïne. De dader is nu veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht jaar.