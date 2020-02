Overlevingskansen van kankerpatiënten laatste jaren sneller gestegen

De laatste jaren zijn de overlevingskansen voor alle types van kanker in België sneller gestegen dan ervoor, blijkt uit een nieuw rapport van de Stichting Kankerregister. Van 2013 tot 2016 steeg het percentage van kankerpatiënten dat drie jaar na de diagnose nog in leven is (de 3-jaarsoverleving) even snel als van 2004 tot 2013.

Van de kankerpatiënten die in 2004 de diagnose kanker kregen was 67 procent drie jaar later nog in leven, en in 2013 was dat 69 procent. Vanaf 2013 is opnieuw een stijging van 2 procent te zien, maar ...