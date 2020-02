Sint-Ceciliakoor geeft jubileumconcert voor 70-jarig bestaan

Nieuwerkerken - Het Koninklijk Sint-Ceciliakoor uit Nieuwerkerken mocht in 2019 zeventig kaarsjes uitblazen. Die bijzondere verjaardag wordt begin 2020 gevierd met een eenmalig jubileumconcert. Dat vindt plaats op zondag 15 maart in de Petrus & Pauluskerk in Nieuwerkerken. Het 30- koppige koor krijgt daarbij versterking van gastsolisten Petra Heeren en Paco Garcia.

Voor de beginjaren van het koor moeten we teruggaan tot 1949. Het vierstemmig gemengd Sint-Ceciliakoor van Nieuwerkerken werd toen 1949 opgericht door wijlen dirigent Marcel Lowies. Hij zou bijna een halve eeuw aan het hoofd staan van het koor. Daarna volgde Paul Pans hem op, en die gaf in 2013 het dirigeerstokje door aan Ray Heeren, de huidige dirigent.

Het koor breidde in al die jaren haar activiteiten uit. Naast het opluisteren van kerkelijke vieringen volgden er ook bonte avonden en toneelavonden voor de liefhebbers van zang en muziek. In 1973 deed de lokale zanger Joe Harris een beroep op het koor voor de opname van ‘Katrientje’. De samenwerking die hieruit volgde, opende nieuwe perspectieven zoals plaatopnamen en optredens voor televisie. Het koor trok ook naar het buitenland en verzorgde optredens in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Italië. Sinds 1999, naar aanleiding van het 50-jarige bestaan, mag het koor zich ‘Koninklijk’ noemen. Het Koninklijke Sint-Ceciliakoor werd ook door de gemeente Nieuwerkerken in de bloemen gezet: zowel in 2000 als in 2009 kreeg het de cultuurprijs toegekend.

“Voor ons 70-jarig bestaan in 2019 organiseren we nu een eenmalig jubileumconcert op zondag 15 maart”, vertelt voorzitter Valère Strauven. “Het repertoire vormt een terugblik op de geschiedenis die ons koor heeft afgelegd. Vandaag tellen we zo’n 30 leden, maar die krijgen voor de gelegenheid nog versterking van twee gastsolisten. De opbrengst van dit concert schenken we aan de vzw De Kleine Prins, die zich inzet voor kinderen met kanker.”

Dirigent Ray Heeren stelt de twee gastsolisten voor: “Petra Heeren is mijn dochter. Haar repertoire bestaat vooral uit nummers van Edith Piaf. Voor dit concert zal twee chansons brengen samen met het koor. Onze andere gast is Paco Garcia, die de mensen misschien kennen van de verschillende tv-programma’s waar hij aan heeft deelgenomen. Hij brengt onder meer een duet met Petra en het legendarische Caruso.”

Het jubileumconcert vindt plaats op zondag 15 maart om 14u30 in de Petrus & Pauluskerk in Nieuwerkerken. Kaarten kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar bij de koorleden of aan de kassa. Meer info: www.sint-ceciliakoor.be of tel. 011 68 74 05.