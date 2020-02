Nederlandse staat gedagvaard voor etnisch profileren door marechaussee

De Nederlandse staat wordt woensdag door enkele individuen en mensenrechtenorganisaties gedagvaard voor het etnisch profileren door de marechaussee, de Nederlandse militaire politie of gendarmerie die onder meer instaat voor grenscontroles. De aanklagers proberen al jaren de grenscontroles aan de kaak te stellen, die volgens hen discriminerend zijn.

“Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen onder meer op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Dit bepaalt mede of iemand wel of niet uit de rij wordt gehaald ...