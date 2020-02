Alexander De Croo op blitzbezoek in New York om Veiligheidsraad voor te zitten

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) stapt woensdag op het vliegtuig naar New York. Donderdag zit hij er de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor. Die zal in het teken staan van de humanitaire situatie in Syrië. ‘s Avonds keert hij weer terug naar België.

De Croo arriveert woensdagmiddag (lokale tijd) in New York. Zijn blitzbezoek staat volledig in het teken van de VN. In de namiddag gaat de ontslagnemende vicepremier meteen langs bij enkele vertegenwoordigers ...