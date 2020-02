Alison Van Uytvanck grijpt naast prestigeduel met Barty

Alison Van Uytvanck (WTA 62) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Qatarese Doha (hard/2.939.695 dollar).

De 25-jarige Van Uytvanck verloor in de tweede ronde tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 17) in drie sets: 5-7, 6-2 en 7-6 (10/8). De partij duurde 2 uur en 23 minuten. Rybakina moest in de achtste finales topreekshoofd en nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty treffen, maar geeft forfait wegens een blessure aan de adductoren, zo bevestigde ze dinsdagavond.

Ook Elise Mertens (WTA 23) overleefde eerder dinsdag de tweede ronde niet. De 24-jarige Limburgse, die haar titel verdedigde, verloor tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 32) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 2 minuten. Kirsten Flipkens (WTA 78) was de derde Belgische op de hoofdtabel, maar ze sneuvelde in de eerste ronde tegen de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 25) in twee sets (6-2 en 6-4).