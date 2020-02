De stad Bree gaat zich burgerlijke partij stellen in het proces tegen Gabriels en co. “Als de beschuldigingen tegen hen bewezen worden, wil de stad haar geld terug”, zegt burgemeester Van der Auwera (CD&V).

LEES OOK. Oud-burgemeester van Bree Jaak Gabriels moet naar correctionele rechtbank

Het was Van der Auwera die begin 2013 persoonlijk werd getipt over mogelijke wanpraktijken in het stadhuis van Bree. ...