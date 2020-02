F1-teams beginnen aan ultieme test voor het nieuwe F1-seizoen

Na de eerste driedaagse F1-test op het Circuit de Barcelona-Catalunya komen de teams en rijders vanaf vandaag opnieuw in actie. De laatste voorbereiding in de aanloop naar de eerste race van het nieuwe F1-seizoen in Australië.

Mercedes domineerde de eerste F1-wintertest. Het deed dat niet alleen op het vlak van de rondetijden maar ook op het vlak van nieuws. De renstal toonde op de tweede testdag immers plots een mysterieus en inventief stuursysteem.

Het ‘Dual Axis Steering-systeem’ (DAS) domineerde dagenlang het nieuws en tot op vandaag is het nog steeds niet duidelijk of het systeem tijdens het eerste raceweekend gebruikt zal worden en of het systeem zelfs helemaal legaal verklaard wordt.

Tijdens de eerste testdagen spelen heel wat teams verstoppertje en plaatsen ze vaak ook niet alle nieuwe onderdelen op hun wagens. De komende drie dagen zal dat anders zijn want dan verschuift de focus naar het zo snel mogelijk maken van hun F1-bolides.

De belangrijkste conclusie is en blijf echter dat we ook de komende drie dagen weinig conclusies zullen kunnen trekken uit de rondetijden. Pas tijdens het eerste raceweekend in Australië zullen we een eerste indicatie krijgen over de echte krachtsverhoudingen.

Opmerkelijk is dat tijdens de eerste testdag vandaag maar liefst 19 rijders in actie zullen komen.

Mercedes:

- Woensdag: Lewis Hamilton (VM) en Valtteri Bottas (NM)

- Donderdag: nog niet bekend

- Vrijdag: nog niet bekend

Ferrari:

- Woensdag: Sebastian Vettel (VM) en Charles Leclerc (NM)

- Donderdag: Sebastian Vettel

- Vrijdag: Charles Leclerc

Red Bull:

- Woensdag: Alex Albon (VM) en Max Verstappen (NM)

- Donderdag: Max Verstappen (VM) en Alex Albon (NM)

- Vrijdag: Alex Albon (VM) en Max Verstappen (NM)

McLaren:

- Woensdag: Carlos Sainz (VM) en Lando Norris (NM)

- Donderdag: Lando Norris

- Vrijdag: Carlos Sainz

Renault:

- Woensdag: Daniel Ricciardo (VM) en Esteban Ocon (NM)

- Donderdag: Esteban Ocon (VM) en Daniel Ricciardo (NM)

- Vrijdag: Daniel Ricciardo (VM) en Esteban Ocon (NM)

AlphaTauri:

- Woensdag: Pierre Gasly (VM) en Daniil Kvyat (NM)

- Donderdag: Daniil Kvyat

- Vrijdag: Pierre Gasly

Racing Point F1:

- Woensdag: Lance Stroll (VM) en Sergio Perez (NM)

- Donderdag: Lance Stroll

- Vrijdag: Sergio Perez

Alfa Romeo Racing:

- Woensdag: Robert Kubica (VM) en Kimi Raikkonen (NM)

- Donderdag: Antonio Giovinazzi

- Vrijdag: Kimi Raikkonen

Haas:

- Woensdag: Romain Grosjean

- Donderdag: Kevin Magnussen

- Vrijdag: Kevin Magnussen (VM) en Romain Grosjean (NM)

Williams:

- Woensdag: Nicholas Latifi (VM) en George Russell (NM)

- Donderdag: Nicholas Latifi

- Vrijdag: George Russell

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: