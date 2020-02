Fernando Alonso neemt opnieuw deel aan Indy 500 en wil 'Triple Crown'

Fernando Alonso doet voor de derde keer een gooi naar de overwinning in de Indy 500 en dat zal hij doen aan het stuur van een Arrow McLaren SP Chevrolet.

De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 zal voor de eerste keer te bewonderen zijn tijdens de open test voor de Indy 500 op 30 april. Zijn bolide zal het startnummer 66 hebben en gesponsord worden door Ruoff Mortgage, die eerder al een de Indy 500 wist te winnen met Takuma Sato.

Zijn race engineer zal Craig Hampson zijn van Arrow McLaren en zijn teamgenoten zijn de vast rijders van het team O’Ward en Askew.

"Ik ben een racer en de Indy 500 is de grootste race ter wereld,” aldus Alonso. “Ik hou van de ongelooflijke fans die het zo speciaal maken voor alle rijders en die ervoor gezorgd hebben dat ik terug wil komen."

"Ik heb het grootste respect voor deze race en iedereen die eraan deelneemt. Het enige wat ik wil doen is tegen hen racen en het beste van mezelf geven, zoals altijd."

"Het was belangrijk voor mij om mijn opties voor deze race af te wegen maar Arrow McLaren SP heeft altijd mijn voorkeur gehad. Ik heb een speciale relatie met McLaren, we hebben samen veel meegemaakt en dat schept een band, een sterke loyaliteit."

"Maar meer dan dat ben ik onder de indruk van hoe de nieuwe organisatie en operatie zich ontwikkelt tot een sterk pakket met het Chevrolet-partnerschap. Het team heeft ervaren, goed gekwalificeerde mensen en geweldige middelen, en ik heb er alle vertrouwen in dat we competitief kunnen zijn."

"Ik ben gefocust en opgewonden om met onze voorbereidingen te beginnen. Het zal ook geweldig zijn om samen te werken met Oliver en Pato, twee fantastische jonge talenten voor de toekomst die steeds groter worden".

Ook McLaren Racing-CEO Zak Brown kijkt uit naar de samenwerking met Alonso.

"We hebben altijd gezegd dat we openstaan voor Fernando in een derde auto voor de Indy 500, dus we zijn blij dat hij heeft besloten om zich bij ons te voegen. Fernando is een van de grootste rijders in de sport en het is fantastisch om hem in het team te hebben. Het is een mooie manier om onze eerste Indy 500 als Arrow McLaren SP te betwisten en om Ruoff Mortgage Fenrando te laten steunen is een perfecte samenwerking."

Indien Fernando Alonso de Indy 500 wint is hij nog maar de tweede rijder in de geschiedenis die er in slaagt om de befaamde 'Triple Crown' te veroveren.

