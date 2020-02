Spoedarts na aanrijding op carnaval in Duitsland: “Ik heb er niet van kunnen slapen”

Artsen en zeker spoedartsen zijn wel één en ander gewoon. Maar de meesten hebben ook kinderen. En dan raken interventies zoals die na de aanrijding op het carnaval in Volkmarsen hen ook fel. Zeker omdat het jongste slachtoffertje amper 2 jaar was. “Ik heb er niet van kunnen slapen”, zegt spoedarts Michaël Tübben.

Dokter Tübben is spoedarts en anesthesist in het ziekenhuis van Korbach. Hij was van wacht met de MUG-dienst toen ze maandagmiddag werden opgeroepen voor een ongeval met verschillende gewonden in Volkmarsen ...