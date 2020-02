Wie is Rayane Bounida, het 13-jarige toptalent dat Wouter Vandenhaute in problemen kan brengen?

De Vlaamse sociale inspectie gaat een onderzoek voeren naar Let’s Play omdat het makelaarskantoor van Wouter Vandenhaute een samenwerking aanging met het amper 13-jarige Anderlecht-talent Rayane Bounida. Maar wat maakt die Bounida dan zo speciaal? Wel, dat hij meer Instagram-volgers heeft (329.000) dan Anderlecht zelf (180.000), zegt genoeg. Maak kennis met een jonge artiest, die zelfs al in een reclamefilmpje figureerde met Eden Hazard.

Een bal achter zijn steunbeen in een opening van 25 vierkante centimeter trappen. Geen probleem. Een bal met die hiel over zijn eigen hoofd lepelen en omtoveren tot een perfecte assist: piece of cake.