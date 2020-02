Waarom gelovigen op Aswoensdag een askruisje op het voorhoofd krijgen

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Christenen laten zich in de kerk ‘tekenen’ met een askruisje, dat herinnert aan de eindigheid van het leven. De redactie van Kerknet schenkt aandacht aan wat ze een “eigen-aardig” feest van de katholieke kerk noemt. Wat uitleg bij de rituelen, wordt ook verschaft in het artikel. En een video toont hoe de pastoor van Scherpenheuvel ambachtelijk zijn as klaarmaakt voor het ‘reinigingsfeest’.