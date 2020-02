Het aantal filmbezoeken in de Europese Unie heeft in 2019 de kaap van 1 miljard overschreden. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het Europees Audiovisueel Observatorium. Het gaat om een stijging van 52,6 miljoen ten opzichte van 2018 (+5,5 procent) en het beste resultaat sinds 2004.

De stijging komt er na twee dalingen op rij. In 2016 vonden er 992 miljoen filmbezoeken plaats, waarna dat aantal wegzakte tot 985 miljoen in 2017 en 954 miljoen in 2018. De groei in 2019 wordt gedragen ...