ROYALS. Willem-Alexander en Amalia maken plezier, bijzonder moment voor kinderen Kate Middleton

De Nederlandse koning Willem-Alexander en zijn gezin gingen samen op de foto op skivakantie in Oostenrijk. Prins Harry is aan zijn laatste officiële opdrachten begonnen in Schotland, terwijl zijn neef en nichtje iets bijzonder meemaakten. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

De Nederlandse koninklijke familie vertoefde in het Oostenrijkse skioord Lech. Omdat ze er in alle rust wilden skiën, gingen alle leden eerst op de foto voor de verzamelde pers. Dat leverde enkele leuke plaatjes op. Zo was koning Willem-Alexander aan het dollen met zijn oudste dochter prinses Amalia, toen ze hem een kusje op de wang wilde geven.

Ook Claus-Casimir (met gele hoodie), zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, liet zich gelden en gooide enkele sneeuwballen naar de flitsende camera’s. Mater familias Beatrix zag dat het goed was en glimlachte vrolijk mee met het hele spektakel.

Foto: ISOPIX

Tijdens hun schoolvakantie trokken prins George, prinses Charlotte en prins Louis samen met papa William en mama Kate Middleton naar hun huis Anmer Hall in Norfolk. Daar brengen ze wel vaker hun vakanties door, maar dit keer ging het er toch iets specialer aan toe. Zo mochten de kinderen er helpen bij de geboorte van een lammetje.

“We hebben samen met de kinderen de geboorte van een lammetje meegemaakt”, vertelde William achteraf in een mededeling aan Hello! UK. “Charlotte twijfelde eerst, maar George dook er meteen recht in. Louis is dan weer dol op tractors. Maar allemaal vonden ze het leuk om bij de lammetjes te zijn en hen te voederen.”

Foto: ISOPIX

Prins Harry is ondertussen opnieuw van Canada naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen. Vanuit Londen nam hij vervolgens de trein naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. Het was meteen ook zijn eerste publieke verschijning in zijn thuisland nadat het nieuws over de Megxit bekendraakte. Hij woonde er een conferentie bij die in het teken stond van duurzaam reizen.

Tijdens een gesprek met enkele aanwezigen daar zou hij trouwens hebben duidelijk gemaakt dat hij voortaan geen prins of hertog van Sussex meer is. “Noem me maar gewoon Harry”, zei hij. Harry en Meghan zullen nog tot 9 maart in het Verenigd Koninkrijk blijven en keren daarna terug naar Canada. Vrijdag stond nog een ontmoeting met Jon Bon Jovi op het programma.

Foto: ISOPIX

Het Zweedse koningshuis heeft nog enkele nieuwe officiële foto’s vrijgegeven van prinses Estelle, het oudste kindje van kroonprinses Victoria. Het meisje mocht op 23 februari acht kaarsjes uitblazen. Op de eerste foto poseert het meisje alleen, op de tweede staat ze met haar jongere broertje Oscar. Die wordt in maart vier.

Queen Elizabeth had deze week een bijzonder tripje gepland. Ze besloot een ‘geheim’ bezoek te brengen aan het hoofdkwartier van de MI5, de Britse Veiligheidsdienst. Ze ging daar het personeel bedanken voor hun “niet-aflatende werk” en kreeg ook een rondleiding langs allerlei voorwerpen die door spionnen werden gebruikt in WO II. De 93-jarige monarch droeg voor de gelegenheid een pruimkleurig ensemble met bijpassende hoed.

Foto: ISOPIX

Onze koning Filip ging deze week op zoek naar honderd landgenoten die op dezelfde dag als hem geboren zijn. Op 15 april wordt hij namelijk zestig jaar en viert dat een maand later bij hem thuis, op het kasteeldomein van Laken. Wie uitgenodigd wilde worden, moest daarvoor een mailtje sturen. De eerste honderd kandidaten krijgen vervolgens een officiële invitatie van koning Filip en koningin Mathilde.

De actie bleek een succes te zijn, want na een uur hadden zich al tweehonderd kandidaten gemeld. “Volgens de gegevens van Statbel zijn er vierhonderd Belgen op dezelfde dag geboren”, klinkt het bij het paleis. Er zal dus strikt nagegaan kunnen worden of diegenen die een mailtje stuurden wel echt in aanmerking komen.